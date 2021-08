Cowboy på drabeligt hævntogt

Sangskriveren Sturgill Simpson bruger flintrende bluegrass til at fortælle uforsonligt westerndrama

Sturgill Simpson: 'The Ballad of Dood & Juanita' (High Top Mountain/Border)

Sturgill Simpson har gjort det igen. Han har genopfundet sig selv på ny med forbilledligt resultat.

Den produktive kapacitet har de senere år henrykt i form af alt fra kosmisk country over hillbillysoul til futuristisk garagerock, hvorefter han nyfortolkede sit repertoire som bluegrass på to mageløse udgivelser med dybe rødder i hjemstaten Kentucky.

Den rustikke genre er også udgangspunktet for Simpsons syvende album, ’The Ballad of Dood & Juanita’, men tematisk sprænger han stilartens rammer med et rigt poetisk konceptværk, der udfolder sig som en drabelig western.

Gennem ti sange fortæller Simpson historien om outsideren Dood, der i 1862 får bortført sin kone, Juanita, af en slyngel, der snart har den hævngerrige ægtemand i hælene.

En fandens karl

Dood er søn af en minearbejder og en shawnee, og skarpskytten kan ’blow the balls of a bat’ med sin riffel, mens han skalperer sine ofre, og torturerer alle, der kalder ham halvblods.

Han er kort sagt en fandens karl. Det er Simpson også.

’The Ballad of Dood & Juanita’ emmer af virkelyst, skabertrang og iver efter at gøre en forskel, hvilket lykkes i selskab med gæsten Willie Nelson og ikke mindst et formidabelt klingende band, som farver Simpsons nøjsomt snedkererede sange, hvad enten der er kugler eller romantik i luften.

Dood er navngivet efter Simpsons bedstefar, der introducerede barnebarnet til bluegrass og cowboykultur, og på ’The Ballad of Dood & Juanita’ ærer sangskriveren sit ophav og hylder samtidig den ærkeamerikanske rebel, der vender etablissementet ryggen og går egne veje.

Så på den måde handler albummet naturligvis også om ophavsmanden selv.