Cowboy skyder på det hele

Hayes Carll: 'What It Is' (Dualtone/Border) Ude 15. februar

Hayes Carll stammer fra Houston, og på en stribe traditionssikre skiver har countrysangeren lagt sig behændigt ind i støvskyen efter andre texanske troubadourer som Kris Kristofferson, Townes Van Zandt og Steve Earle.

Sidstnævntes sjette (!) ekskone, Allison Moorer, danner Carll nu par med, og musikalsk er han også kommet tættere på sine forbilleder.

Moorer har inspireret to af de stærkeste sange på Carlls sjette studiealbum, ’What It Is’, hvor han viser en ny ømhed i de betingelsesløse kærlighedssange ’None’ya’ og ’I Will Stay’.

Pladen er sangskriverens mest varierede hidtil og spænder fra hans karakteristiske, fortumlede countryrock over nærmest soul på ’Things You Don’t Wanna Know’ til verdens vel nok første hillbilly-samba, ’Wild Pointy Finger’.

Der er såmænd også en elegant spaghettiwestern undervejs.

Tilsat snusfornuft og værtshushumor er Carll mere politisk engageret end vanligt på en ganske underholdende skive, hvor han dog fortsat savner noget pels på stemmebåndene og de helt store sange for at kunne måle sig med hjemstatens legender i faget.

Det kan være mesterværket kommer, hvis Moorer vender tilbage til Earle.