Dårlig stil: Willie Nelson på afveje

Frank Sinatra har sat uudslettelige aftryk i musikhistorien, og Willie Nelson vil også blive husket, lige så længe menneskeheden har kærestesorger.

Det betyder dog ikke, at resultatet bliver mindeværdigt, når Nelson synger Sinatra.

Helt skæv: Willie Nelson kvajer sig

Countryikonet fik ufortjent en Grammy i 2019 for fesne ’My Way’, hvor han fortolkede sange, der associeres med crooneren, og nu gentager han konceptet med ’That’s Life’, der heller ikke er prisværdig.

Texanerens popularitet bunder blandt andet i hans evne til at løfte den amerikanske sangskat, som han gjorde det så tindrende smukt på klassikeren ’Stardust’ i 1978, men på ’That’s Life’ savner man stjernens støvede og jordnære æstetik, der er en anden af hans fremtrædende kvaliteter.

Vibrerende varme

Albummet, der er veteranens ikke mindre end 71. soloskive, er en slags cowboypop med strygere og blæsere, og det klinger mere som en juleplade fra Disney end et pletskud fra en gammel outlaw.

Willie skøjter på følelserne i stedet for at sætte hælene i, og for eksempel kryber hans radikalt omarrangerede version af ’I’ve Got You Under My Skin’ aldrig ind under huden.

Den aldrende rebel fra Texas er fortsat pladeaktuel omtrent en gang om året. Foto: Pamela Springsteen

Koryfæet fylder 88 til foråret, hvilket er en bedrift i sig selv, med det liv han har levet. Endnu mere imponerende er det imidlertid, at den potskæve oldtimer stadig har luft i lungerne til at levere sine excentriske fraseringer med en vis vibrerende varme.

Det polerede lydbillede bevirker bare, at han kun undtagelsesvis er i sit rette element, når han svajer gennem det noget unødvendige albums titelnummer.

Willie Nelson ser døden i øjnene

Diana Krall er gæst på ’I Won’t Dance’, men ganske symptomatisk føles det snarere, som om Willie er gæst på en plade af Krall.

’That’s Life’ varer kun 35 minutter. Den er hurtigt overstået. Og hurtigt glemt.