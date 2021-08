De kan ikke tages seriøst

Halsey: 'If I Can't Have Love, I Want Power' (Capitol/Universal)

Halsey har skiftet stil igen. Og look. Mere end nogensinde ligner de kejserindens nye klæder.

Den 26-årige popstjerne fra New Jersey vil tages alvorligt på deres fjerde album, ’If I Can't Have Love, I Want Power’. Det er svært at tage seriøst.

Halsey, der bruger pronomenerne de/dem, har indspillet en video på Metropolitan Museum of Art, men det bliver deres musik altså ikke kunst af.

Heller ikke selvom de noget overraskende har allieret sig med Trent Reznor og Atticus Ross fra den kunstfærdige rockgruppe Nine Inch Nails.

Sangerens skarpe venstresving i en slingrende karriere fremstår som deres pendant til Taylor Swifts ’Folklore’ og ’Evermore’. Resultatet er lige så kedeligt og påklistret.

Mangler format

Halsey blev mor i juli, og ’If I Can't Have Love, I Want Power’ er ifølge dem ’et konceptalbum om glæden og rædslerne ved graviditet og fødsel’.

Det er ikke det indtryk, man får, når man lytter til det. Det virker mere, som om det handler om navlebeskuende selviscenesættelse.

Reznor og Ross svøber Halsey i et for dem så typisk ulmende, klaustrofobisk og faretruende lydbillede, der dog aldrig bliver farligt, og som vokalist har idolet ikke format til at hæve sig over sin lidelsesfulde middelmådighed.

Albummet er en teatralsk og melodramatisk sæbeopera, som kun bobler op og letter, når Halsey opgiver sine ambitioner og bare synger god pop på ’Lilith’ og ’Honey’.

Der er vel ingen grund til at gøre hverken musikken eller tilværelsen sværere, end den er. Særligt når det kniber med evnerne.