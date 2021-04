Det bliver ikke bedre i 2021

Gojira forsøger ihærdigt at redde metalmusikken med endnu en sønderlemmende kraftpræstation

Gojira er noget så sjældent som et fransk metalband, der går mere op i miljø end nittearmbånd.

På kvartettens formidable nye album, ’Fortitude’, forsøger de at redde den brasilianske regnskov, hvilket nok ikke lykkes, men de velmenende gutter kunne godt gå hen og redde metalmusikken.

Gojira har gennem årene bevæget sig gradvist fra ekstrem dødsmetal mod et mere tilgængeligt udtryk, og gruppens organiske udvikling fortsætter smagfuldt på deres syvende udspil, som bygger ovenpå den fem år gamle forgænger, magtfulde ’Magma’.

Bandets strengt seriøse tilgang til metieren er stadig ufravigeligt overbevisende i et massivt skælvende lydbillede, hvor nådesløs pondus og præcision driver et samspil, der tangerer kirurgisk koncentration.

Nu med jødeharpe

Åbningsnummeret ’Born For One Thing’ er en monstrøst medrivende slagsang, og den fungerer optimalt som en krystallisering af Gojiras sønderlemmende sans for brugen af groove, riff og melodi.

Med brødrene Joe og Mario Duplantier i hovedrollerne nøjes Gojira dog ikke med at konsolidere deres vældige sound.

De introducerer minsandten jødeharpe med forbløffende effekt på forrygende ’Amazonia’, mens der vitterligt messes, når hypnotiske ’The Chant’ bryder radikalt med alvorsmændenes sædvanligvis progressive strukturer.

Metalverdenen runger af, at alt er opfundet og kopieret langt ned i helvede, og ingen kan skrive en ny ’Master of Puppets’ eller ’Angel of Death’.

Men tilsat rank holdning og uspoleret dedikation er Gojira immervæk et frisk pust af orkanstyrke. Anno 2021 bliver det næppe bedre, end når de lufter ud i metalmiljøet.