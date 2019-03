Det er på tide hun stopper

Dido: 'Still On My Mind' (BMG/Warner) Ude 8. marts

I starten af årtusindet solgte Dido hele 35 millioner album. Det var dengang, masserne stadig hørte compact discs.

Nu står ’No Angel’ og Life for Rent’ og fylder op i alverdens brugtpladebutikker. Dido selv fylder ikke meget i musikverdenen længere.

Det kommer hendes comeback med ’Still On My Mind’ ikke til at ændre på, for efter karrierens længste pladepause har hun mistet evnen til at skrive de luftige ørehængere, der engang blæste uhindret ind i hovedet og blev siddende.

Dido fortsætter ufortrødent i sin velkendte stil. Resultatet er bare værre. Meget værre faktisk.

Ingen inspiration

Uden vindermelodier og basal dynamik er englænderens udtryk stillestående, og hendes mangeårige samarbejde med storebroren Rollo fra Faithless fremstår efterhånden drænet for fantasi og inspiration.

Lydmæssigt er Didos elektroniske produktioner blevet en ufiks anakronisme, hvor navnlig plastictrompeten på ’Hell After This’ vidner om en decideret corny tilgang til at pakke pop ind i 2019.

Sangerinden serverer sin kølige melankoli med stereotype fraseringer, der tydeliggør hendes blodfattige indsats på en halvhjertet udgivelse.

Dido har altid været en ligeså underligt utilnærmelig størrelse, som hendes hits har været let tilgængelige, men på ’Still On My Mind’ lukker hun ned for både sin personlighed og sin musik.

Hvorfor ikke bare stoppe helt?