Diva forsvandt: Nu får hun nyt liv

Mercury Rev: 'Bobbie Gentry's The Delta Sweete Revisited' (Bella Union/Border) Ude 8. februar

Efter en stribe exceptionelt æggende udgivelser i årene omkring 1970 forsvandt Bobbie Gentry sporløst fra rampelyset, og den mytiske diva fra Mississippi har ikke vist sig offentligt siden 1981.

Men nu er hun tilbage. På en måde i hvert fald.

Det amerikanske band Mercury Rev har nemlig genindspillet Gentrys andet album, ’The Delta Sweete’, med hjælp fra en stribe velvalgte sangerinder, og resultatet er forbløffende flot.

Man behøvede ellers ikke være kyniker for at afskrive Mercury Rev, der efter nogle formidable plader i 1990’erne har mistet melodien og evnen til at skrive mindeværdige sange.

Drivende sensualitet

Men Gentry har sangene, og som arrangører og fortolkere svinger Mercury Rev sig op til en mesterlig præstation på ’Bobbie Gentry’s The Delta Sweete Revisited’, der erstatter legendens sumpede country og struttende soul med storslået guldalderpop.

Mercury Rev kreerer tindrende og døsigt brusende vellyd ved hjælp af hvirvlende strygere, fløjter, Rhodes, blæsere og mellotron, mens blandt andre Norah Jones, Hope Sandoval og Susanne Sundfør bibeholder Gentrys drivende sensualitet.

Til sidst sætter Lucinda Williams sit umiskendelige kvalitetsstempel på klassikeren ’Ode to Billie Joe’, der ikke oprindeligt var med på ’The Delta Sweete’, og den gådefulde signatursang er også et enestående mesterværk mellem countrystjernens læber.

Gentry er tilbage som aldrig før. Det samme er Mercury Rev.