Diva kæmper for karrieren

Super Bowl er ikke bare en af klodens største sportsbegivenheder, det er også et af de største udstillingsvinduer for stjerner, der optræder i kampens legendariske pauseshow.

Natten mellem søndag og mandag dansk tid er det Eminem, Snoop Dogg, Kendrick Lamar, Dr. Dre og Mary J. Blige, som står for underholdningen, og sidstnævnte udnytter den massive opmærksomhed til at kickstarte en trængt karriere med sit første album i fem år, 'Good Morning Gorgeous'.

Hun prøver i hvert fald. Det lykkes ikke.

- All hail to the queen, Mary J. Blige! lyder det tilsat kompressorhorn på supergroovy 'Amazing', men nummeret er blandt de få, der rykker hende tættere på tronen.

Foran i køen står blandt andre Beyoncé, Cardi B, Doja Cat, Ariana Grande, Megan Thee Stallion, Nicki Minaj, og man kunne blive ved.

Kronisk kærlighedssyg

I en alder af 51 leverer Blige mere af det, hun altid har leveret, og det er for så vidt ikke dårligt, det er bare ikke godt nok til at gøre en forskel 30 år efter, hun slog uimodståeligt igennem med debuten 'What’s the 411?'.

En romantisk ballade som ’Love Will Never’ har den kronisk kærlighedssyge diva lavet så mange gange før så meget bedre, men attituden fejler ikke noget på struttende ’On Top’, hvor newyorkeren beviser, hun ikke overgiver sig frivilligt.

Der er stadig kraft i hendes vokal, som dog i nogen grad lades i stikken af ret stereotype produktioner fra Bongo ByTheWay, Cool & Dre og D'Mile, som holder hovedpersonen tilbage.

Med en spilletid på 38 minutter er ’Good Morning Gorgeous’ Bliges korteste album, og flere af hendes millionsællerter fra 1990’erne var næsten dobbelt så lange, men det er rigeligt til at konstatere, at tiden er løbet fra ’The Queen of Hip Hop Soul’.

Hun har brug for at gribe en 'hail Mary' på søndag.