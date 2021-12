Død rapstjerne er elendig

Juice Wrld er jo desværre død, men det er hans musik desværre ikke.

I onsdags var det to år siden, den populære amerikanske rapper og sanger døde af en overdosis i en alder af blot 21.

Verdensstjernens endeligt blev dog ikke enden på karrieren, for aktuelle ’Fighting Demons’ er allerede hans andet posthume album, og der er tilsyneladende meget mere på kistebunden.

Juice Wrlds mor har i hvert fald udtalt, at sønnike ’efterlod et dybt katalog af musik’. Lad os håbe hun har valgt at udsende det værste først. Ellers bliver det virkelig slemt de kommende år.

Ufærdige ’Legends Never Die’, der udkom i fjor, mindede om, at døden stadig er et hit, for det var blandt årets tyve mest succesfulde album i USA, Storbritannien og Danmark. Så selvom ’Fighting Demons’ er dødssygt, skal det nok blive streamet langt ind i 2022.

Aldrig bevægende

Stort set alle 18 numre kredser om Juice Wrlds misbrug, og i længden føles det som en sovepille.

Rapperen snøvler sig uinspireret gennem det nærmest antimusikalske materiale, hvor han kun undtagelsesvis demonstrerer en form for indlevelse på ’You Wouldn't Understand’ og ’Go Hard’.

Sidstnævnte er et sjældent eksempel på, at produktionen virker ligeså dopet som Juice Wrld, men generelt lider albummet under, at det sterile lydbillede er stillestående i en grad, så staklens trængsler aldrig bliver bevægende.

Justin Bieber dukker op på ’Wandered to LA’, der betoner, hvordan Juice Wrld skal afsættes som rap til børn, der ikke kan lide rap.

Er der en voksen til stede? Ja, for Eminem leverer en insisterende monolog om sin nedtur, og det er højdepunktet blandt de på alle måder triste efterladenskaber.

Hverken Juice Wrld eller os andre ser ud til at få fred lige foreløbigt.