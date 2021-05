Død stjerne skaber kaos

DMX levede et liv i kaos med en uhellig treenighed bestående af rap, religion og retssager.

I april fik den verdenskendte newyorker fred, da han døde i en alder af 50 af et hjerteanfald, der angiveligt skyldtes en overdosis.

Blot en måned efter han blev stedt til hvile, fortsætter kaosset dog i form af albummet ’Exodus’.

DMX’s mangeårige producer Swizz Beatz har samlet stumperne fra sessions, der blev indspillet relativt kort før rapperens død, men resultatet hænger dårligt sammen.

Knurrende køter

En omfattende gæsteliste bestående af kæmpenavne som blandt andre Jay-Z, Nas, Snoop Dogg og Lil Wayne er med til at give pladen et rodet og diffust præg.

Alligevel formår DMX i glimt at tvinge sig i fokus som den bidskt knurrende og intens snerrende køter, der første gang bed sig fast i hiphopverdenen sidst i 1990’erne.

DMX i Arizona anno 2009 under en af rapperens mange retssager. Foto: Jack Kurtz/AP/Ritzau Scanpix

Kapacitetens uforsonlige og raspende rå gangsterstil imponerer med pondus på ’That’s My Dog’, ’Dogs Out’ og blaxploitation-vrikkende ’Hood Blues’, hvor han får Branco til at minde om Basim.

Højdepunkterne er langt bedre end frygtet i den suspekte genre for posthume album, men lavpunkterne er til gengæld frygtelige.

Bidrag fra Bono og Alicia Keys er malplacerede som et lyserødt halsbånd på en pitbull, og den kvælende sødme fortsætter, når en af DMX’s 15 børn samples mod slut, hvor han også forfalder til familiært melodrama på ’Letter to My Son (Call Your Father)’.

Sidste indslag er såmænd en bøn fra kristne DMX. Selv Jesus ville imidlertid ikke kunne redde rapperens kaos.