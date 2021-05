Døden kan ikke stoppe ham

Tony Joe White: 'Smoke from the Chimney' (Easy Eye/Border) Ude 7. maj

Da Tony Joe White i 2018 døde af et hjerteanfald i en alder af 75, mistede musikverdenen en uforlignelig ener.

Den karismatiske sanger, sangskriver og guitarist fra Louisianas sump fik sine bluesede numre udødeliggjort af blandt andre Elvis Presley, Tom Jones og Tina Turner, og nu genopstår han såmænd i Dan Auerbachs kyndige hænder.

Frontmanden fra The Black Keys har af Whites familie fået overbragt en stribe af mesterens solodemoer fra 2013 og 2014, som Auerbach folder forbilledligt ud på albummet ’Smoke from the Chimney’, hvor produceren dirigerer en række af Nashvilles topmusikere.

Med stor forståelse og respekt for Whites tilbagelænede sound og kvaliteter strejfer de fedtede og ekspressive arrangementer tonen fra hovedpersonens storhedstid omkring 1970, og pladens 43 minutter fungerer pragtfuldt som en nyfunden udgivelse fra rock’n’rolls guldalder.

Tony Joe White i sit hjem i Franklin, Tennessee udenfor Nashville anno 2006. Foto: Mark Humphrey/AP

’Smoke from the Chimney’ kommer godt rundt i hjørnerne af Whites mandige univers, og på umiskendelig vis grynter handyret sig gennem ’Boot Money’, der understøtter teorien om, at han er det nærmeste, menneskeheden kommer lyden af slangeskind.

Albummets vidunderlige titelnummer svajer på et vemodigt groove, som minder om hans klassiker ’Rainy Night in Georgia’, mens ’Over You’ er en bevægende ballade om at miste sin ungdomskærlighed.

Galskaben i Whites verden vibrerer uimodståeligt på funky ’Bubba Jones’, hvor han fortæller røverhistorien om lystfiskeren, der forsøger at fange verdens største aborre.

Det lykkes ikke, men det gør alt andet på ’Smoke from the Chimney’, som ved hjælp af Auerbachs uvurderlige indsats er en værdifuld tilføjelse til originalens sangskat.