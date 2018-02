Dødssejler: Superband går til bunds

Debuterende Legend of the Seagullmen med folk fra Tool og Mastodon leverer plat sømandsmetal

Legend of the Seagullmen: 'Legend of the Seagullmen' (Caroline/Universal) Ude 9. februar

Betegnelsen supergruppe dækker over et orkester, hvis medlemmer i forvejen figurerer i anerkendte bands.

Gruppen behøver altså ikke være super, og det er Legend of the Seagullmen så sandelig ikke.

Se også: Mestrene tog revanche på Vesterbro

Ensemblet består af kapaciteter som blandt andre Tools trommeslager Danny Carey, Mastodons leadguitarist Brent Hinds samt såmænd filminstruktøren Jimmy Hayward, der stod bag floppet ’Jonah Hex’.

På Legend of the Seagullmens selvbetitlede debutalbum kaster legekammeraterne sig ud i en gakket blanding af sømandsmetal og søsyg boogierock, og det maritime vanvid leveres såmænd komplet med lyden af knirkende skibsmaster og mågeskrig.

Se også: Kræftpræstation: De besejrer døden

Man kan sagtens have mistænkt amerikanerne for at have drukket en tønde rom under indspilningerne, for bag det løjerlige koncept går sangskrivningen både slingrende planken ud og til bunds, mens makværkets komiske indslag er meget udvandede.

Kort sagt en dødssejler fra et suspekt jokeband.