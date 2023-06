Dødtrist: Megaband går i sort

Foo Fighters: 'But Here We Are' (Roswell/Sony) Ude 2. juni

Coveret til Foo Fighters' nye album, 'But Here We Are', er næsten helt hvidt, men musikalsk vil ingen nogensinde forveksle det med ’The White Album’.

Dave Grohls partyband har nemlig skabt et klodset og uopfindsomt mindesmærke for deres trommeslager, Taylor Hawkins, som døde sidste år i en alder af blot 50.

Intentionerne fejler ikke noget. Det er evnerne, den er gal med.

Grohl skriger, råber og hvisker sin sorg ud, men gruppens sangskrivning er flere steder så ordinær og udynamisk, at håndværket nærmest modarbejder sig selv.

Progressive forløb

Undtagelsesvis er melodiske 'Under You' smagfuld tyggegummirock, og der er et tiltalende omkvæd på ’The Glass’. Generelt er ’But Here We Are’ dog på alle måder en sørgelig omgang.

Foo Fighters er for nyligt begyndt at turnere igen med Josh Freese som trommeslager. Foto: Scarlet Page

Grohl spiller selv trommer på pladen, men evner ikke at banke afgørende liv i det middelmådige materiale, som står stille i et endimensionelt lydbillede, der er kreeret i et fortsat samarbejde med popproduceren Greg Kurstin.

Foo Fighters kaster sig ud i progressive forløb på ti minutter lange 'The Teacher', hvor frontmanden synger ’wake up!’ igen og igen. Effekten er søvndyssende.

Det afsluttende nummer hedder ’Rest’. Subtilt er det unægtelig ikke, når bandet går i sort.

’But Here We Are’ er Foo Fighters' 'The Black Album’. Bare ikke musikalsk.