Dommedag aflyst: Reddet af familien

Bill Callahan er blevet gift. Han er tilmed blevet far. Det kan høres. Man skulle også tro, han var flyttet langt ud på landet.

Efter en seks år lang pladepause, der er den klart længste i sangskriverens produktive karriere, er han tilbage med ’Shepherd in a Sheepskin Vest’, der er et forbavsende pastoralt, indtagende og afklaret dobbeltalbum.

Se også: Særling er stadig sær

De ildevarslende skyer over Callahans dommedagsmørke verden er drevet bort, og han imponerer nu med svalende lethed på ikke mindre end 20 overvejende korte numre, hvor hans før så kryptiske og gådefulde indfald er afløst af en mere oprigtig og ligefrem tone.

Den 53-årige særling fra Maryland er ikke ligefrem blevet Ed Sheeran, men mandens mangeårige forkærlighed for Leonard Cohen og Lou Reed har fået et mere imødekommende swing, og i akustiske arrangementer spores jazzet inspiration fra Willie Nelson og Van Morrisons mesterværk ’Astral Weeks’.

Se også: Perverse Bill på nye eventyr

’Shepherd in a Sheepskin Vest’ indeholder musik, der svæver. Det er, som om Callahan er blevet sat fri af at blive familiefar.

- Like motel curtains, we never really met, synger han med velkendt, lakonisk humor på sangen ‘Angela’.

Callahan har derimod aldrig mødt lytteren helt så åbenhjertigt. Hans kone fødte, og han blev genfødt.