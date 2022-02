Druk, hor og 83 år gammel

Helt tilbage i 1968 udsendte Del McCoury debutalbummet ‘Del McCoury Sings Bluegrass’.

For fire år siden kom ‘Del McCoury Still Sings Bluegrass’.

Og legenden fra North Carolina synger såmænd stadig bluegrass på aktuelle ’Almost Proud’.

Det er endnu et album, McCoury sagtens kan tillade sig at være mere end næsten stolt af, for han fortsætter ufortrødent med at ære countrygenrens konventioner tilsat behørige doser vemod, humor og galskab.

I en alder af ikke mindre end 83 er mandens højstemte tenor i forbløffende flot stand, og han stemmer uimodståeligt i på flere sange om klassiske emner som druk, hor og kulminearbejdere.

Svimlende aktiv

’Almost Proud’ indeholder en inspireret blanding af kompositioner kreeret af primært relativt ukendte sangskrivere, men der er også vægtige indslag fra Kris Kristofferson og McCoury selv.

Veteranens virtuose band tæller sønnerne Robbie og Ronnie, og især sidstnævntes mageløse fingerfærdigheder på mandolin er et svimlende aktiv i et overmusikalsk lydbillede, som fremstår mere optaget end egentlig produceret.

Der er en dyb tradition for familieforetagender inden for stilarten, hvor vokalharmonierne nyder godt af blodets bånd, og navnlig på den banjodrevne ’Running Wild’ minder d’herrer om, at der sonisk opstår noget særligt, når man har strintet i det samme toilet i årevis.

McCoury synger stadig bluegrass. Det strømmer ud af ham. Lad os håbe han aldrig holder op.