Du milde skaber: Legenden helt alene

Nick Cave: 'Idiot Prayer: Nick Cave Alone at Alexandra Palace' (Bad Seed/Kobalt) Ude 20. november

Der er sket en del, siden Nick Cave spruttede galde i Ungdomshuset tilbage i 1984.

Forleden var den australske rockpoet i København for at gøre reklame for sin selvbiografiske udstilling på Den Sorte Diamant, og efter planen vender han tilbage til foråret, hvor han har hele to koncerter planlagt i Royal Arena.

Men populariteten er ikke det eneste, der har indhentet 63-årige Cave i karrierens efterår. Det har mildheden også.

Efter sangskriverens teenagesøn døde i en faldulykke i 2015, har han omfavnet sin mangeårige faderrolle for fanskaren, og både online og som en del af sine koncerter er den tidligere så uforsonlige entertainer begyndt at interagere intenst med tilbederne.

På grund af coronapandemien var der dog dømt envejskommunikation, da veteranen indtog Alexandra Palace i London, hvor der er plads til 10.000. På en junidag mødte blot Cave og hans Fazioli-piano op.

Mangler magien

Solokoncerten resulterer i en liveudgivelse, der er stueren nok til, at man sagtens kan have den kørende i baggrunden, hvis svigerforældrene kommer til brunch, men optagelsen holder også til en nærlytning.

I løbet af 84 minutter spiller Cave nyheden 'Euthanasia', som ikke får status af evergreen, og 21 andre sange, vi kendte i forvejen, men flere af dem er nu lettere ugenkendelige.

Legenden nyfortolker gamle 'Sad Waters', 'Stranger Than Kindness' og 'Papa Won't Leave You, Henry' med friske betoninger, og to skæringer fra hans tid i Grinderman falder fornemt til ro i graciøse arrangementer.

Hovedværket 'The Boatman's Call' er rigt repræsenteret, mens sangene fra mandens seneste album savner storhedstidens klarhed, og trods katedrallignende rumklang mangler Cave magien.

Han er ikke ligefrem Chopin på tangenterne, men for en aldrende punker bliver det nok ikke mere klassisk.