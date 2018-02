Dumsmart: Superstjerne kvajer sig

Justin Timberlake saboterer længe ventet album med for meget fyld blandt flere overfunky fuldtræffere

Justin Timberlake: 'Man of the Woods' (RCA/Sony) Ude 2. februar

Det virker som om, Justin Timberlake er popsmartere end de fleste i showbusiness, hvilket dog måske nok siger mere om Justin Bieber, Drake og Sam Smith.

Men Timberlake dummer sig nu gevaldigt på ’Man of the Woods’, hvor han formår at reducere et potentielt medrivende album til middelmådighed.

Den amerikanske verdensstjerne er pladeaktuel fem år efter stort anlagte ’The 20/20 Experience’, og selv om han noget søgt lancerer ’Man of the Woods’ som et udspil, hvor han i pagt med naturen søger tilbage til sine rødder i sydstaterne, så placerer skiven sig også musikalsk i forlængelse af forgængerne.

Timberlakes fundamentale forbillede er fortsat Micheal Jackson, og i samarbejde med sine gammelkendte sparringspartnere The Neptunes ærer prinsen popkongen i form af især sprudlende ’Midnight Summer Jam’ og supergroovy ’Montana’.

Helt ude i skoven

Sangeren, der fyldte 36 i går, imponerer også med futuristisk funk på smækre ’Supplies’ og skævvredne ’Filthy’, som får det seneste makværk fra hans forhenværende kæreste, Britney Spears, til at minde om Ida Corr.

Men Timberlake kan slet ikke holde niveauet på albummets 66 minutter, og ikke for første gang i karrieren svigter hans kvalitetskontrol i en grad, så ’Man of the Woods’ ender helt ude i skoven på en overlang udflugt.

Blandt de mange overflødige indslag er den akustiske calypsoskæring ’Wave’, Alicia Keys-duetten ’Morning Light’ og groteske ’Flannel’, der gudhjælpemig er en hyldest til mandens skovmandsskjorte.

I et absurd optrin hyldes Timberlake selv af sin kone, Jessica Biel, der minsandten reciterer melodramatiske ’Hers’, hvor man forgæves leder efter forløsende selvironi.

Til sidst pludrer parrets søn, Silas, babylyde på ’Young Man’, og så virker det unægtelig som om, Timberlake har tabt sutten.

Dumsmart.