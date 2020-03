Dumt: Verdensstjerne kvajer sig

The Weeknd forplumrer dystert album med for meget fyld mellem lysende stjernestunder

The Weeknd: 'After Hours' (Republic/Universal)

The Weeknd har skruet forventningerne til sit nye album gennem skyerne med de forrygende singleforløbere 'Heartless' og funklende 'Blinding Lights', der er klodens mest populære sang lige nu.

Dem kan resten af 'After Hours' ikke leve op til. Generelt føles de resterende numre som hverdagene efter en stor weekend.

Den canadiske popstjerne går ellers ganske radikalt til værks på en anderledes mainstreamskive, der er usædvanligt opbygget med de mest medrivende numre i en klynge midtvejs.

'After Hours' er dunkel, dekadent og dystopisk, og den gennemgående stemning er tung af stoffer, søvnløshed og usund kærlighed. Det lyder jo alt sammen som elementer til et stærkt album, men helhedsindtrykket er svagt, fordi det er en popplade med for få markante popsange.

Ensformig falset

Spilletiden på 56 minutter er mindst et kvarter for lang, og sange som slæbende 'Alone Again' og uopfindsomt dunkende 'Save Your Tears' er blandt flere indslag, der er alt for stereotypt og uspændende produceret.

Opsigtsvækkende for genren indeholder 'After Hours' ingen features, men balladen 'Scared to Live' citerer Elton John, og den svenske hitleverandør Max Martin har guldpoterne nede i en håndfuld numre.

The Weeknd bruger sin falset for ensformigt til at fortælle den klassiske historie om, at han har mistet sig selv midt i penge, pussy og popularitet, men på smældende 'Heartless' formulerer han stjernetilværelsens fortabte ensomhed på mageløs vis.

Alt i alt er 'After Hours' dog som en kaotisk bytur, hvor The Weeknd skulle være gået hjem klokken tre i stedet for kvaje sig med kokain på morgenværtshuset.