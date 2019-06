Efter 11 år: Supergruppe eksploderer

Utrættelige Jack White er intenst tilbage i spidsen for The Raconteurs på forrygende comebackalbum

The Raconteurs: 'Help Us Stranger' (Third Man/Border) Ude 21. juni

Jack White har været hvidglødende på det seneste.

Multitalentets opsigtsvækkende soloalbum ’Boarding House Reach’ fra i fjor var noget så sjældent som en vildt spændende rockskive.

På netop overståede Heartland brændte han igennem i centrum for The Raconteurs, der leverede en af festivalens mest medrivende koncerter.

Efter en pladepause på 11 år er kvartetten nu aktuel med ’Help Us Stranger’, som er endnu et veloplagt resultat af Whites intense arbejdsraseri og sans for at udfordre klassisk rockæstetik.

Emmer af inspiration

The Raconteurs er amerikanerens mest musikalske konstellation, og bandet prøver en masse af på deres tredje album. Langt det meste fungerer fremragende.

Stærkest står eksplosive rocknumre som uimodståelige ’Sunday Driver’ og bragende ’Bored and Razed’, der citerer The Who, mens Whites sidekick, Brendan Benson, imponerer som vokalist på de mere afdæmpede ’Now That You’re Gone’ og ’Only Child’.

Sangskrivningen er gennemarbejdet og rig på forførende melodier og riffs i et fyldigt og afvekslende lydbillede, hvor The Raconteurs antaster genrens konventioner, samtidig med at bandet hylder legenderne, der banede vejen.

Gruppen klemmer countryrock, småpsykedelisk pop, rå bluespower, flintrende garage og tilmed en sang af Donovan ned på 41 hektiske minutter, der emmer af inspiration, virkelyst og engagement.

Man glæder sig jo allerede til at høre, hvad White finder på næste gang.