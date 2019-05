Efter 26 år: Kattekongerne er tilbage

En kat har som bekendt ni liv. Det har Stray Cats også.

Punkgenerationens legendariske mestre i eksplosiv rockabilly har været som Tom & Jerry gennem årtier, men nu er de igen blevet gode venner, og med albummet '40' markerer newyorkerne, at de oprindeligt blev dannet i 1979.

Det er Stray Cats' første studieskive i hele 26 år. Trioen lyder, som om den aldrig har været væk.

Veteranerne sprudler gennem 12 nye numre, der minder om alle de gamle, men sådan skal det jo være. Det gør intet, at der ikke er noget nyt under solen, for bandet spiller blændende.

Skarpe kløer

Brian Setzers hikkende vokalstil er velsmurt, mens det lille ensemble musicerer tilsat uimodståelig charme.

Både Stray Cats' hjørnetænder og kløer er skarpe, når de river traditionerne rundt med uforlignelige skæringer som 'Cat Fight (Over a Dog Like Me)', 'I've Got Love If You Want It' og 'Three Time's a Charm'.

Knaldperlerne handler naturligvis om hurtige biler og endnu hurtigere damer, men de gamle vildkatte bliver forhåbentlig hængende lidt endnu.

Stray Cats længe leve.