Efter 50 år: Endelig mestermøde

Bob Dylan: 'Travelin' Thru, 1967 - 1969: The Bootleg Series Vol. 15' (Columbia/Sony) Ude 1. november

Har du altid drømt om at komme i studiet med Bob Dylan og Johnny Cash? Nu er chancen der endelig.

En betragtelig del af Dylans aktuelle arkivudgivelse, 'Travelin' Thru, 1967 - 1969: The Bootleg Series Vol. 15', er dedikeret til at dokumentere giganternes legendariske møde i Columbia Studio A i Nashville 18. februar 1969.

Samarbejdet resulterede i den pragtfulde duet ’Girl from the North Country’, der åbnede Dylans countryplade ’Nashville Skyline’, men det var ikke det eneste, makkerparret bedrev den dag. Det var dog tilsyneladende det eneste virkeligt storslåede.

Vi er mange, der ville betale for at høre de to spille Ludo. Musikalsk spiller det imidlertid ikke rigtigt for dem på en stribe mere eller mindre famlende og afslappede indspilninger, hvor kammeratskabet og Dylans ærefrygt dog giver et sjældent indblik i ikonernes hjertelige kemi.

Tindrende croon

Bedst er en stormende ’Big River’ og skøn ’One Too Many Mornings’, men ’Ring of Fire’ brænder ikke igennem, og magien glimter først på en skramlende optagelse fra ’The Johnny Cash Show’ af glansnummeret ’Girl from the North Country’.

Af de 50 tracks på 'Travelin' Thru, 1967 - 1969: The Bootleg Series Vol. 15' har 47 aldrig været udgivet før, og udover Dylans mytiske møder med Cash, så indeholder kollektionen spor fra de sessions, der blev til hans klassikere ’John Wesley Harding’ og ’Nashville Skyline’ samt undervurderede ’Self Portrait’.

I en eksperimenterende tid hvor musikverdenen flippede ud til psykedeliske toner, gik Dylan en anden vej og skrev relativt enkle og traditionelt arrangerede sange, som han istemte på vidunderlig vis med et tindrende croon.

Mellem knap så epokegørende, alternative versioner af blandt andre 'All Along the Watchtower', 'I Threw It All Away' og 'Lay Lady Lay' betager en langsom ’As I Went Out One Morning’ som et dragende højdepunkt.

Alt i alt er udgivelsen mest for fans. Men alle burde være fan af Dylan og Cash.