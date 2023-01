Efter fem måneder: Forsvundet rapper fundet

Et familiemedlem til Theophilus London fortæller nu, at den amerikanske rapper er fundet efter måneders forsvinden

Siden sommer har hverken familie eller følgere på de sociale medier hørt så meget som et enkelt pip fra den amerikanske rapper Theophilus London.

Det totale mangel på livstegn har bekymret både hans nærmeste og hans fans.

I sidste uge bad rapperens familie offentligheden om hjælp til at finde Theophilus London, og det ser ud til at have båret frugt.

Los Angeles-musikerens fætter har torsdag morgen på Instagram delt den gode nyhed, at Theophilus London nu er fundet. Heldigvis i god behold.

På Instagram skriver Mikhail Noel, at hans fætter har det godt.

'Vi har fundet Theo. Han er i sikkerhed og har det godt. På nuværende tidspunkt sætter familien pris på bønner og privatliv. Tak til alle'.

Han skriver desuden, at det er værdsat, at så mange har hjulpet med at lede efter Theophilus London.

Det var gennem Theophilus Londons pladeselskab, at familien i sidste uge bad om hjælp til at finde rapperen.

'Theo - din far elsker dig, søn', sagde rapperens far, Lary Moses London, i erklæringen.

Kendt rapper forsvundet

'Vi savner dig. Alle dine venner og familiemedlemmer leder efter dig. Hvor end du er, så giv lyd. Uanset hvad vil vi komme og hente dig, søn', lød det fra familien, der også meldte rapperen savnet hos politiet.

Theophilus London er 35 år gammel og har millioner af afspilninger på YouTube, Spotify m.f. Han har arbejdet sammen med store navne som Tame Impala og Kanye West.