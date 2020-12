Eminem i knibe: Det er selvmord

Eminem: 'Music to Be Murdered By: Side B (Deluxe Edition)' (Interscope/Universal)

Eminem proklamerer på sit nye album, at selv når han flopper, så er hans plader populære.

Det kan der være noget om, men det ændrer ikke på, at januars ’Music to Be Murdered By’ var endnu en skuffelse fra en superstjerne i selvsving.

Helt i tråd med den fornuftsstridige tankegang, der stortrives inden for hiphop, overraskede Eminem i nat ved uden varsel at udsende en efterfølger til svipseren, og det er først og fremmest sin egen karriere, han forsøger at myrde på ’Music to Be Murdered By: Side B (Deluxe Edition)’.

Eminem svigter: Forråder sig selv

Basalt er den suverænt rappende ordekvilibrist simpelthen for god til at blive helt dårlig, men hans gakkede rim om vold, dollars og sex har efterhånden sensationsværdi som endnu en feminist, der mener, det er upassende.

Eminems flow, tempo og tekniske kapacitet er forsat forrygende. Det er bare en skam, den 48-årige satiriker fra Detroit ikke rigtigt kan finde noget spændende at bruge kvaliteterne til længere.

Politisk korrekt

’I got more lines than Black Friday’, påstår han, og det er næppe løgn, men både linjerne og hans produktioner stinker suspekt af discountpræget samlebåndsarbejde og en pervers Duracell-kanin, verden har oplevet knalde ud langt sjovere.

Eminem er altid bedst, når han er rasende. Han er dog mopset i stedet for harmdirrende på albummets mest iltre indslag, ’Book of Rhymes’.

Det eneste, der er mere kedeligt, end når provokatøren igen er politisk ukorrekt, er når han midlertidigt er politisk korrekt på ’These Demons’ og ’Zeus’.

Eminem har flere gange selvindsigt nok til at konstatere, han er låst fast i et brovtende image og en stil uden muligheder for at udvikle sig.

Han er imidlertid ikke smart nok til at gøre noget ved det, og der er grænser for, hvor længe hans flop fortsætter med at være populære.