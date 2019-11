Enden er nær: Men Slayer dør aldrig

Lørdag 30. november er det slut. Slayers afskedsturné, The Final Campaign, når til vejs ende i legendernes hjemby, Los Angeles.

Efter 38 år med noget af det mest magtfulde musik, menneskeheden har lagt ører til, bliver der stille i veteranernes bestialske verden.

Se også: Legender: 36 år med had, druk og død

Oplevede man en koncert med Slayer, vil man aldrig glemme det. Gik man glip af dem, så bør man slå sig selv med en hammer og prise sig lykkelig for, at det næsten føles som at blive kastet omkring i pitten på liveudgivelsen ’The Repentless Killogy’.

Bare uden de blå mærker og blodnæsen.

Se også: På vej i Helvede: De ødelægger ALT

’The Repentless Killogy’ er optaget i 2017 på legionærernes hjemmebane The Forum, hvor Slayer også slutter sidst på måneden, og den udsendes som regulært livealbum samt som effektfuld og dynamisk koncertfilm, der også kan opleves i biografen.

På godt og ondt

Inden de fire grumme amerikanere går på scenen i filmversionen, slås tonen lige an med BJ McDonnells afsindigt grusomme novellefilm, der kæder instruktørens tre musikvideoer fra Slayers sidste album, ’Repentless’, sammen med yderligere vanvid i et hævngerrigt voldsorgie.

Kerry King på Roskilde i 2016 - bandets sidste danske koncert fandt sted i Royal Arena i fjor. Foto: Ritzau Scanpix

Slayers guitarist Kerry King har tidligere udtalt, at gruppens musik egentlig ikke har ændret sig siden mesterværket ’Regn in Blood’ fra 1986. Det har han på godt og ondt ret i.

Mest godt. For ingen er onde helt som Slayer. Og det er ondskabens triumf på ’The Repentless Killogy’, hvor Slayer gør, hvad Slayer gør på vanlig hensynsløs facon.

Se også: Legendarisk: Selvmord i Royal Arena

Bandets kombination af aggression, speed og ubarmhjertig brutalitet har fået et modent touch med årene, men uden helt at besidde ungdomsårenes frådende intensitet, så stopper Slayer med æren i mere end behold.

Se også: Massakre: Hovednavn knuste 23.000

Fire sange fra ’Repentless’ falder aldrig igennem i et monumentalt sæt, hvor ’Hate Worldwide’, ’War Ensemble’ og ’Hell Awaits’ terroriserer, inden klassikerne ’South of Heaven’, ’Raining Blood’ og ’Angel of Death’ traditionen tro er med til at afslutte et af populærmusikkens mest fængslende ritualer.

Slayer kommer aldrig igen. ’The Repentless Killogy’ kan man se igen og igen.