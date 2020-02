Færdige: Kæmpe band kollapser

Engang var Green Day blandt klodens største bands. Det er de ikke længere. Og ’Father of All…’ bliver ikke albummet, der matcher succesen med blockbusters som ’Dookie’ og ’American Idiot’.

Green Days musikalske relevans anno 2020 begrænser sig til tilforladelig nostalgi, mens deres politiske opråb næppe vil få Donald Trump til at tabe toupéen.

De midaldrende mangemillionærer er så punk, at ’motherfuckers’ er bortcensureret som sidste ord i den officielle pladetitel, og rebellernes tyggegummitoner har nu i et kvart århundrede været distribueres af en multinational mastodont.

Ser man bort fra de hykleriske aspekter ved veteranernes suspekte gerning, så er der imidlertid stadig lidt at komme efter på pladens blot 26 minutter.

Det er punch i produktionen, og californierne har fortsat en vis sans for at skrue ørehængere sammen, men knaldperler som ’Fire, Ready, Aim’ og ’Sugar Youth’ har de lavet mange gange før - bedre.

Uden ligefrem at udvikle sig på radikal vis er der et stampende glambeat under ’Oh Yeah!’, og ’Meet Me on the Roof’ flirter med soul, mens ’Stab You in the Heart’ spjætter som tidlig rock’n’roll.

Det er små fornyelser, der holder liv i Green Days skindøde udtryk. Det føles dog mere som kunstigt åndedræt end en genopstandelse.