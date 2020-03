Fantastisk: Oldtimer er genfødt

Swamp Dogg: 'Sorry You Couldn't Make It' (Joyful Noise/Playground) Ude 6. marts

Swamp Dogg er alt andet end forsumpet.

For halvandet år siden genopstod den garvede soulsanger som futuristisk stodder på forrygende ’Love, Loss, and Auto-Tune’, og nu er den gal igen med den aldrende køter på ’Sorry You Couldn’t Make It’.

Se også: Bizart: Pervers stodder går helt amok

I en alder af 77 sætter Swamp Dogg gebisset i en række countryballader, så vemoden driver nedad kinderne i en grad, der får hans cowboystøvler til at stå under vand.

Den løjerlige vokalist og sangskriver er mangeårig traditionalist med udbredt tendens til en excentrisk twist, og også denne gang nægter han heldigvis at acceptere konventionerne.

Crack og kokain

Uimodståeligt vibrerende ’Family Pain’ er en groovy omgang hillbilly-disco, der såmænd handler om at ryge crack og handle med kokain.

Næsten ligeså fantastisk og aparte er psykedeliske ’Memories’, som er en af pladens to pragtfulde duetter med legenden John Prine.

Se også: Legende ser døden i øjnene

’Sorry You Couldn’t Make It’ er vidunderligt arrangeret med produktion af Ryan Olson fra popbandet Poliça, der også stod bag forgængeren, men trods gæsteoptræden af blandt andre Bon Ivers hovedkraft, Justin Vernon, er Swamp Doggs bulede charme skivens store oplevelse.

Se også: Endelig: Bon Iver overvælder igen

Han folder sig helt ud på en skæppeskøn version af sin 50 år gamle hjerteknuser ’Don’t Take Her (She’s All I Got)’, som Johnny Paycheck oprindeligt hittede med, og alt synes muligt, når en oldtimer er så god som ny.

Man tror, det er løgn. Det er det ikke.