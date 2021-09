Farvel: Ham glemmer vi aldrig

Som en af musikhistoriens største og mest charmerende croonere er Tony Bennett uforglemmelig.

Men legenden har fået konstateret Alzheimers sygdom, og 70 år efter karrierens første hit er den ellers virkelystne veteran tvunget til at stoppe i en alder af 95.

Bennetts afskedsplade, ’Love for Sale’, er samtidig hans andet duetalbum med 60 år yngre Lady Gaga, der tydeligvis trives i selskab med den glorværdige entertainer.

Popstjernens kulørte og skingre stil klæder dog den nålestribede elegantier mindre godt, men det er da ikke uden en vis underholdende effekt, når Gaga boltrer sig som en flamingo, der har forvildet sig ind på en jazzklub.

Nem at ignorere

De to newyorkere med italienske aner fortolker et dusin evergreens af Cole Porter uden ligefrem at revolutionere det klassiske repertoire med et vellydende og noget kandiseret orkester i ryggen.

Bennett synger stadig uvirkeligt skønt og livsbekræftende for en gut, der gik i knæbukser under Depressionen, mens Gaga ofte misbruger sin kraftfulde vokal til musicallignende og malplaceret bravade.

Det er ikke svært at finde stærkere versioner af ’I Get a Kick Out of You’, ‘You're the Top’ og ’I've Got You Under My Skin’, men selvom sangene ikke kryber ind under huden, er materialet omvendt så slidstærkt, at bundniveauet uundgåeligt er habilt.

Det er imidlertid easy listening, der er nem at ignorere, og det bliver ikke for ’Love for Sale’, at verden vil huske en af de mest elskværdige stemmer i showbusiness.