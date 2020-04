Feteret rockband: De lever stadig

Amerikanske The Strokes er tilbage efter pladepause med mere modent udtryk på tiltalende nyt album

The Strokes: 'The New Abnormal' (RCA/Sony) Ude 10. april

Da The Strokes for snart 20 år siden bragede igennem lydmuren som det hotteste siden det, der var hot måneden før, mindede de om prototypen på et cool rockband, som ville nedsmelte inden efterårsmoden.

Men newyorkerne er her stadig. Heldigvis.

Eller de er faktisk snarere tilbage, for gennemarbejdede ’The New Abnormal’ er The Strokes’ første album efter en syv år lang pladepause.

Æstetikerne har altid vægtet stil over substans, men på kvintettens ni nye sange sporer man en tiltalende stræben efter dybde og modenhed, der klæder orkesteret, som dog fundamentalt lyder som sig selv.

Underspillet vis

The Strokes bygger stadig dekadent videre på hjembyens legendariske toner. Blondies diskofile beat, Televisions spidse guitarer og Lou Reeds messende stemme giver genklang, når The Strokes fører 1970’erne ind i nuet, som var det kluns fra en genbrugsbutik.

Ikonet Rick Rubin har produceret, men det skal man vide for at bemærke, hvordan bandets sound diskret er udviklet mod et mere organisk udtryk.

Mens The Strokes’ tidlige numre ofte fremstod forcerede og påtrængende er der en anderledes tilbagelænet naturlighed over ’The New Abnormal’.

Sangene er ikke umiddelbare og bombastiske nok til, at de ville have brændt igennem på Roskilde Festivals kæmpe Orange, hvor gruppen var programsat, men materialet gløder på en skøn, underspillet vis.

Man fristet til at sige, The Strokes er blevet varme i stedet for hotte.