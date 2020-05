Født i USA: Bedre end The Boss

Sangskriveren Jason Isbell viser sit faldne forbillede, at seriøs rockmusik stadig kan slå gnister i 2020

Jason Isbell and The 400 Unit: 'Reunions' (Southeastern/Border) Ude 15. maj

Der er endelig godt nyt til alle dem, der har ventet i årevis på et mindeværdigt album fra Bruce Springsteen.

Det er dog ikke The Boss, som har lavet det. Det er Jason Isbell.

Se også: Dødtrist: Springsteen er fortabt

Den 41-årige sangskriver fra Alabama er åbenlyst inspireret af legenden, men på sit syvende album, ’Reunions’, besidder han det flammende format, forbilledet har savnet siden 1980’erne.

Se også: Formidabel rockmama sviner Trump

Isbell udmærker sig ved at være slående seriøs. Hans rockhåndværk er subtilt snedkereret og blottet for billige gimmicks.

Det er den ægte vare. Leveret med glødende engagement.

Opsang til kolleger

Isbell stikker dybt i det amerikanske heartland, mens han undviger klichérne og ærer traditionerne på tidløse sange om afmagt, frelse, alkoholisme og familiebånd. Det er Jacob Dinesen for voksne.

Hans poesi er spækket med hverdagsskæbner og markante menneskelige krav til både sig selv og kollegerne.

Se også: Ung jysk rockstjerne allerede glemt

’Be Afraid’ er en bemærkelsesværdig opsang til sangskrivere, som ikke tager metieren alvorligt. Han appellerer til frygtløshed og lever selv op til det.

Stort anlagte ’What've I Done to Help’ har power som en gospelhymne, og Isbell mestrer også den dynamiske kærlighedssang i form af ’Overseas’.

Se også: Festivalfolk fik hug med spade

Producerkapaciteten Dave Cobb har skabt et velklingende, detaljeret og indbydende lydbillede med smagfulde arrangementer, hvor backingbandet The 400 Unit imponerer tilsat den gnist, som er slukket for E Street Band.

Springsteen har fået endnu en tungtvejende grund til at lade sig pensionere. Der er en anden chef på rockscenen.