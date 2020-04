Formidabel rockmama sviner Trump til

Det er de færreste, der udsender karrierens mest uforsonlige og intense album i en alder af 67.

Men det gør Lucinda Williams i form af bemærkelsesværdige ’Good Souls Better Angels’.

Den amerikanske sangskriver fyrer op under flammende poesilinjer og musikalsk bål og brand, som trådte hun frem fra siderne i Det Gamle Testamente. Et nummer hedder ’Pray the Devil Back to Hell’, og sådan lyder det virkelig.

Williams er vred på meget, men mest af alt på Donald Trump. Nærmest hadske sange som ’You Can’t Rule Me’, ‘Bone of Contention’ og især ‘Man Without a Soul’ er ikke til at tage fejl af, men de er samtidig ukonkrete nok til, at de også kan handle om verdens næste magtsyge demagog.

Forrevet stemme

Veteranen fra Louisiana har primært gjort sig gældende inden for country, rock'n'roll og folk, men ’Good Souls Better Angels’ er dybest set et skingert bluesalbum.

I et skramlet og råt lydbillede, hvor guitaristen Stuart Mathis slår gnister, går Williams frygtløst til værks på flere flintrende sange som blandt andre ’Wakin’ Up’, der harcelerer over hustruvold.

Undtagelsesvis skinner håbet igennem på ’When the Way Gets Dark’ og afsluttende ’Good Souls’, men størstedelen af de 59 minutter sitrer tilsat en desperation af håbløshed.

Williams snerrer med en forrevet stemme, der indikerer, at hun har fået pigtråd i stedet for paraplyer i sine cocktails de seneste årtier.

Hun har aldrig haft mere at sige. Og hun skriger det ud.