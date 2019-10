Forrykt klaphat: Skriger til himlen

Rapstjernen Kanye West leger kristen på gospelpåvirkede 'Jesus Is King', som er noget syndigt rod

Kanye West: 'Jesus Is King' (GOOD/Universal)

I et afsindigt slingrende livsforløb har Kanye West mænget sig med alle fra Katy Perry til Bon Iver og Kim Kardashian til Donald Trump.

Nu er turen kommet til en anden markant personlighed - selveste Jesus.

Og selvom den egocentriske rapper vist stadig synes, han er Guds primære gave til menneskeheden, så er gospelinspirerede ’Jesus Is King’ ikke et selvportræt.

42-årige West foregiver nemlig at være blevet kristen, men personagen fra Atlanta er naturligvis troværdig som en tv-prædikant på et gustent husalter i Sydstaterne.

Rapgudens menighed har måtte vente på absurd udsatte ’Jesus Is King’ på linje med kirkegængernes higen efter Frelserens genopstandelse. Sidstnævnte er muligvis værd at vente på, men det var ’Jesus Is King’ ikke.

Viser klassen

Hvad enten man tror på Gud eller ej, så er det svært at bevare troen på Kanye. Atter fremstår han som en rappende realityfigur uden virkelighedssans.

På den halvakustiske ballade ’Closed On Sunday’ opfordrer han til at droppe Instagram og fokusere på familien. Hans kone har 150 millioner følgere på netop Instagram, så det er lidt svært at tage alvorligt.

Kanye West og Kim Kardashian på slap line i New York tidligere på året. Foto: Stephen Lovekin/Shutterstock

West mistede fokus for mange år siden, men tre gange på dette hans niende studiealbum minder han lige om, at han stadig har talent nede under alt vanviddet.

Rimsmeden er rødglødende på ’Selah’, der har bombastisk pondus, mens hans flow er i fuldendt balance på tiltalende ’Follow God’. Bedst er dog ’Use This Gospel’, hvor Clipse og tilmed Kenny G tager over på et forbløffende track.

Stilmæssigt svinger det blot 27 minutter korte udspil fra traditionel gospel til den minimalistiske, elektroniske sound, West rendyrkede på ’808s & Heartbreak’, og helhedsindtrykket er usammenhængende og skitsepræget.

Fidusmageren opererer med særdeles tvivlsom kvalitetskontrol på et suspekt album, hvor substans som så ofte før er afløst af selviscenesættelse og endnu en gimmick, der efterlader indtrykket af, at han vil gøre alt for opmærksomhed.

Når Kanye vender tilbage næste gang, bliver det nok som countrysanger, præsidentkandidat eller satanist. Forhåbentlig er han stærkt forsinket igen.