Forrykte: Galninge gør det igen

Melvins: 'Working with God' (Ipecac/Border) Ude 26. februar

Det er fantastisk, Melvins eksisterer endnu. Og endnu bedre er det unægtelig, at vandalerne er akkurat lige så rablende, som da de forsøgte at nedlægge lydmuren første gang for snart 40 år siden.

Det anarkistiske rockband fra Washington er utæmmelige, men for deres forrykte standard er gutterne nu ganske fokuserede på ’Working with God’, og det klæder de gamle galninge.

Konge: Skyd heroin og ødelæg dit liv

Albummets rygrad består af Melvins’ karakteristisk knudrede og nådesløst fnysende monsterrock, der repræsenteres af ikke mindst fænomenalt skælvende ’Negative No No’ og ’Caddy Daddy’, men veteranerne skejer også ud med den perverse humor, der er et kendetegn på niveau med King Buzzos strittende afro.

Bulder og brag

Ingen andre end Melvins kunne formentlig slippe godt fra at møblere The Beach Boys’ klassiske ’I Get Around’ om til en næseblødende ørehænger med titlen ’I Fuck Around’.

Harry Nilssons ’You're Breakin' My Heart’ og doo wop-hittet ‘Goodnite, Sweetheart, Goodnite’ får lignende overhalinger, mens Melvins' egne sange bulder og brager på forrygende vis tilsat Buzzos aparte brøleri.

Perverst hærværk: Surfer på røvhuller

Frontmanden og den uforlignelige trommeslager Dale Crover har denne gang allieret sig med gruppens oprindelige rytmeholder, Mike Dillard, der var med til at stifte Melvins i 1983, og på forunderlig vis hærger trioen videre med ungdomsårenes entusiasme, vildskab og kreativitet intakt.

De er stadig vanvittige. Og vanvittigt gode.