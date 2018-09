Forsvunden diva: Hits, sex og mystik

Bobbie Gentry: 'The Girl from Chickasaw County: The Complete Capitol Masters' (Capitol/Universal) Ude 21. september

I sommeren 1967 sendte Bobbie Gentry en af musikhistoriens mest mytiske sange ind på førstepladsen af den amerikanske hitliste.

Hendes døsigt svajende selvmordsballade ’Ode to Billie Joe’ var den gådefulde historie om vild, ung kærlighed og drengen Billie Joe McAllister, der sprang i døden fra Tallahatchie Bridge.

Se også: Mor til Adele, Amy og Duffy

Gentrys egen historie er næsten ligeså bemærkelsesværdig.

Kultikonet fra Mississippi skrev som en af de allerførste sangerinder selv størstedelen af sit materiale, men efter mellem 1967 og 1971 at have udsendt en stribe pikante og kvalitetsmæssigt noget svingende skiver med country, soul, folk og pop forsvandt hun fra rampelyset.

Skamløst struttende

Gentrys syv studiealbum samles nu i mammutudgivelsen ‘The Girl from Chickasaw County: The Complete Capitol Masters’, der desuden indeholder hele 75 hidtil ikke offentliggjorde indspilninger.

Hverken en pudsig ’Fool on the Hill’ på japansk eller sydstatsdivaens skrinlagte jazzplade er dog åbenbaringer, men på Gentrys bedste numre, der er tilgængelige på diverse ’best of’-kollektioner, som bør dække alle andre end nørders behov, er hun en exceptionel skæbnefortæller.

Bobbie Gentry anno 1968 - hun havde sit eget show på BBC og optrådte senere fast i Las Vegas. Foto: Universal

’Ode to Billie Joe’ er hendes ubestridte mesterværk, men Gentry mestrede flere stilarter, og med vanlig sans for at stikke stiletterne dybt i sydens sump, så er ugenert struttende ’Mississippi Delta’ noget af det mest badass og funky, man kan opdrive på to ben.

Se også: Bag Dolly Partons barm

Sangerinden udstyrede sin rustikke sødme med en fræk og flabet tone, der ikke er til at tage fejl af på erotiske ’He Made a Woman Out of Me’, som er mere lummer end Alabama i august.

Der er høj luftfugtighed i flere af stjernestunderne i Gentrys varmblodige univers, hvor hun trak på sin erfaring med armod og desperation i 1950’ernes landlige Mississippi på især den opsigtsvækkende personskildring ’Fancy’.

Korte ægteskaber

I nummeret bruger en dødssyg moder sine sidste skillinger på en rød kjole til datteren, der sendes ud i verden med en formaning om at finde en rig mand, og snart har Fancy både et palæ i Georgia og en lejlighed i New York.

’You know I mighta been born just plain white trash, but Fancy was my name’, synger Gentry i en sang, der er mere end en anelse selvbiografisk.

Se også: Legende på gravens rand

I en alder af 25 giftede hun sig i 1969 med den 33 år ældre casinomogul William F. Harrah. De blev skilt efter fem måneder. Gentrys andet ægteskab med forretningsmanden Thomas R. Toutant holdt mindre end to år.

Se også: Halvgal og helt sublim

I slutningen af 1970’erne kvittede Gentry karrieren og trak sig tilbage i obskuritet.

En amerikansk avis opsporede legenden i 2016, hvor hun tilsyneladende boede bag aflåste gitterporte i et velhaverkvarter udenfor Memphis, som ligger et par timers kørsel nord for Tallahatchie Bridge.

Den bro glemmer ingen, der har hørt ’Ode to Billie Joe’.

Coveret til boksen 'The Girl from Chickasaw County: The Complete Capitol Masters' er kreeret af David Downton.

Odde om Sort Sols ode Bobbie Gentrys klassiker ’Ode to Billie Joe’ er indspillet af blandt mange andre Sinéad O'Connor, Tammy Wynette og såmænd Sort Sol. Det danske rockband fortolkede sangen på hovedværket ’Everything That Rises... Must Converge!’ fra 1987, der tog navn efter en anden markant, kvindelig poet fra de amerikanske sydstater, Flannery O'Connor. Sort Sols tidligere bassist og sangskriver, Knud Odde, forklarer: - Det var vores svenske producer 4-Eyed Thomas, der foreslog, at vi lavede en udgave, fordi vi tidligere havde lavet coverversioner, som han syntes var spændende. Det var 4-Eyed Thomas, der insisterede på den savende, sejtrækkende version, vi endte med. Den er virkelig tung og trøstesløs, ler Odde. Måske et foster

Han hørte ’Ode to Billie Joe’ i radioen i slutningen af 1960’erne og købte senere Gentrys album med samme titel: - Jeg var helt vild med det. Sangen er jo et mysterium, der aldrig er blevet løst, og man kan kun gætte på, hvad de smider ud fra broen, inden han begår selvmord. Måske et foster? Eller noget andet unævneligt, gisner den forhenværende musiker, der i årevis har ernæret sig som kunstmaler. Odde kan godt sætte sig ind i, at Gentry fik nok af musikbranchen: - Det er jo ligesom ikke acceptabelt, at man trækker sig tilbage, men mon ikke hun havde det svært som kvindelig sangskriver i længden. Man har jo lov til at slippe for videre tiltale.