Fra gravens rand til utrolig triumf

Walter Trouts mangeårige jyske kone og manager, Marie, fandt på titlen til hans nye album, coverpladen ’Survivor Blues’. Den er ikke grebet ud af den blå luft.

I 2014 var Trout døden nær med leverbetændelse, og kæmpen fra New Jersey tabte sig så meget, at selv Marie havde svært ved at genkende ham i hospitalssengen.

Musikeren fik en ny lever, da det så sortest ud, men det er ikke kun derfor, ’Survivor Blues’ er en rammende titel, for den 67-årige veteran spiller jo som bekendt blues.

Det har han gjort i 50 år, og sjældent har den lydt mere medrivende end på Trouts tredje studiealbum siden operationen, der reddede hans liv.

Sejt swingende

Genren, som dannede grundlaget for rock’n’roll, har været døende i årtier, men den får nu intens hjertemassage af Trout, og på især inderlige ’Me, My Guitar and the Blues’ synger han simpelthen, så man nærmest kan høre hans indvolde skrige.

Trout har fortrinsvis slået sit navn fast i foroverbøjet skikkelse af teknisk overlegen mesterguitarist. Han betjener stadig den seksstrengede som en tusindkunstner, men hans hang til svulstigt actionlir og nonstop fyrværkeri er nedtonet til fordel for en mere dybsindig, moderat og moden tone, der klæder ham.

På inspireret vis består ’Survivor Blues’ af fortolkninger af mere eller mindre obskure numre fra Trouts forbilleder, og han gør op med bluesklichéerne i form af politiske sangvalg som ’Be Careful How You Vote’ og ’Nature’s Disappearing’

Sidstnævnte skæring af Trouts mentor, John Mayall, beriger han med et forbløffende, nænsomt groove, og førstnævnte nummer af Sunnyland Slim er et sejt swingende højdepunkt på en skive, der snurrer med en for stilarten særdeles forfriskende uforudsigelighed.

Der er bid og nærvær i lydbilledet, og hovedpersonen får herlig hjælp af ikke mindst The Doors’ legendariske guitarist Robby Krieger og orgelekvilibristen Skip Edwards, der på underspillet vis farver ’Survivor Blues’ mørkeblå.

Trout selv er en rødglødende overlever.