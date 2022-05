Frelseren: Redder en hel verden

Kanye West kalder sig Jesus, og Eminem er en selvproklameret ’Rap God’, men Kendrick Lamar er hiphoppens frelser.

Efter en fem år lang pladepause er poeten fra Compton uforligneligt tilbage med ’Mr. Morale & the Big Steppers’, som er et dobbeltalbum, der er mindst dobbelt så godt som de seneste udgivelser fra Kanye West, Eminem og Drake.

Atter har Kendrick Lamar egentlig mere tilfælles med Miles Davis, Nina Simone og Gil Scott-Heron, når han kigger langt ned i både hjemlandets bevidsthed og sin egen tilsat en sound, der dybest set er jazz.

Lydbilledet flakker fængslende og afvekslende som en kreativ kraftpræstation, hvor spilletiden på 73 minutter retfærdiggøres.

Kendrick Lamar rapper inderligt og ekvilibristisk om racisme, feminisme, familie, misbrug, homofobi, kendiskultur og politisk korrekthed med en nuancerigdom, der matcher emnernes kompleksitet.

Bearbejder traumer

I en machoverden giver han sig selv lov til at være sårbar, og stort anlagte ’Mother I Sober’ fungerer som en opsigtsvækkende renselsesproces, hvor han bearbejder sine traumer.

Kendrick Lamars forlovede, Whitney Alford, og parrets datter roser farmand i sangens slutning, men ellers er pladen nærmest renset for pladder.

Californieren under hans seneste danske koncertbesøg på Smukfest anno 2018. Foto: Olivia Loftlund

Et par numre kredser om idolets skyldbetyngede sexafhængighed, og formidable ’Worldwide Steppers’ nævner minsandten, dengang han ’fucked a white bitch’ i ’Copenhagen’.

Rigt melodiske ’Rich Spirit’ handler om Kendrick Lamars frygt for at miste sig selv i berømmelsen, hvilket han generelt filosoferer en del over. Så længe han bruger hovedet, taber han det ikke.

Albummet indeholder bidrag fra blandt andre Summer Walker, Ghostface Killah, Pharrell Williams, Thundercat og noget overraskende Beth Gibbons, mens skuespilleren Taylour Paige medvirker på ’We Cry Together’, der er et hysterisk herligt skænderi med Kendrick Lamar, hvor de lige klarer verdenssituationen.

Rapperen er iført en tornekrone på coveret, mens ’Crown’ citerer Shakespeare med ordene ’Heavy is the head that chose to wear the crown’.

Frelseren er stærk nok til at bære kronen. Gud bevare Kendrick Lamar.