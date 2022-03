Gakgak: Kæmpeband kvajer sig

Red Hot Chili Peppers frustrerer igen på endnu et hovedløst langt og sjusket album med få lyspunkter

Red Hot Chili Peppers’ seks år gamle ’The Getaway’ var et mindre mirakel, for omsider strammede de ualmindeligt løsslupne rodehoveder sig an og leverede en noget nær disciplineret indsats.

Nu er miraklernes tid forbi.

Efter den længste pladepause i karrieren er kvartetten fra Los Angeles svagt tilbage med ’Unlimited Love’, der er overlang og umotiveret på linje med så mange af deres andre frustrerende makværker.

Gruppen er atter genforenet med guitaristen John Frusciante, som markerer sit comeback ved at bryde ud i en gnistrende solo på åbningsnummeret, ’Black Summer’, men generelt gør han ingen forskel.

I bar overkrop

Red Hot Chili Peppers’ organiske samspil er for så vidt tiltalende, og det er lyden af fire gamle venner i et dyrt studie, mens producerlegenden Rick Rubin sover på gulvet.

Veteranerne trænger bare til nogle nye venner, nye ideer og nybrud i endnu en omgang melodiøs funkrock med prutbas og rapsang fra nogle 60-årige mænd, der har druknet ambitionerne i poolen.

Anthony Kiedis og Red Hot Chili Peppers spiller ikke i Danmark på årets europaturné. Foto: Ritzau Scanpix

Hvis Red Hot Chili Peppers var modne på 'The Getaway', så er de overmodne på ’Unlimited Love’, og kærligheden er ikke det eneste, der er ubegrænset. Skiven har en spilletid på 73 minutter. 37 ville have været bedre.

Blandt de sporadisk vellykkede indslag er der godt med blæs på jazzede ’Aquatic Mouth Dance’, mens ’Whatchu Thinkin’ danser på et skønt groove, og ’It’s Only Natural’ er en af den slags bittersøde popsange, de kan ryste ud af ærmerne selv i bar overkrop.

Anthony Kiedis rimer ’Copenhagen’ på ’Ronald Reagan’ i slatne ’Poster Child’, men som så meget andet hos Red Hot Chili Peppers er der ingen mening med galskaben.

De har brug for et mirakel.