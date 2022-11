Gal rockgud: Vorherre til hest

Tidligere på året understregede Neil Youngs livealbum ’Noise & Flowers’, at han fortsat er flammende på scenen.

Nu beviser ’World Record’, at han stadig er udbrændt i studiet.

Den legendariske sangskriver har i flere årtier haft meget svært ved at matche fordums format, og det virker efterhånden, som om han reelt ikke gider længere.

Det stopper ham dog ikke, så ’World Record’ er endnu et sjusket på grænsen til usammenhængende udspil, hvor hippiens naive sandalretorik er en fornærmelse mod selv almindeligt begavede.

Omkvædet til ‘Walkin' on the Road (To the Future)’ lyder ‘No more war/Only love’. Man får lyst til at gribe nærmeste våben. Uden kærlighed.

Den skøre hest

Makværket forlænger canadierens navnkundige samarbejde med backingbandet Crazy Horse, der er et af musikhistoriens sande vidundere, og selv uden habile sange i luften er deres bragende rocksound dragende som tordenskrald.

Lynnedslagene udebliver bare, men ’The Long Day Before’ vugger immervæk veteranens rokkestol, mens mere end 15 minutter lange ’Chevrolet’ handler om Youngs fascination af biler og økologisk brændstof uden at komme nogen vegne.

Tilsat mundharpe, slideguitar og orgel veksler ’World Record’ mellem elektriske og akustiske numre i bonderøvens blandede landhandel, og flere af de afdæmpede indslag knirker så pragtfuldt, at ingenting faktisk kommer til at lyde af noget.

Neil Young og producer Rick Rubin, der er kendt for sit arbejde med Slayer og Johnny Cash. Foto: Warner

Rick Rubin har produceret. Engang var det et kvalitetsstempel. Det var dengang.

‘This World (Is in Trouble Now)’ er en knudret boogie, hvor 77-årige Young fremstår som en døende elg, der sidder fast i et trådhegn, så verden er slet ikke alene om at have problemer.

Mandens enfoldige meditationer over planetens katastrofekurs har ikke fået udviklingen til at vende de seneste 183 gange, han forsøgte noget lignende, og de gør det nok heller ikke denne gang. Måske nærmere tværtimod.

Man kan i hvert fald argumentere for, at dele af ’World Record’ er luftforurening.