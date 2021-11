Galningene overgiver sig aldrig

Slayer er opløst, Megadeth er til grin, og Metallica er blevet tilforladelige.

Men Exodus spiller stadig traditionel thrash metal. De gør det sågar tilsat pulveriserende aggression på forbavsende heftige 'Persona Non Grata'.

Veteranerne fra Californien er tilbage efter syv års pladepause, men tempoet fejler til gengæld ikke noget, når veteranerne støver renommeet af med orkanstyrke.

Snottede 'Persona Non Grata' er klassisk Exodus gennem 60 sønderlemmende minutter, hvor de ikke spilder mange sekunder.

Raslende knogler

Hjemvendt fra sin hærgen på Slayers afskedsturné leverer guitarist og sangskriver Gary Holt en kraftpræstation, og fra kapacitetens næver driver radbrækkende riff efter riff efter riff materialet uimodståeligt frem.

Exodus anno 2021 - bandet har skiftet besætning mange gange siden starten i 1979. Foto: Nuclear Blast

Grumme 'Prescribing Horror' får knoglerne til at rasle med tyngde som en hærenhed, mens barnegråden til sidst understreger indtrykket af, at gruppens afsindigt vrælende frontmand, Steve Souza, spiser babyer til morgenmad. Samt frokost.

Slagsangen med den forrygende titel 'The Beatings Will Continue (Until Morale Improves)' er selve soundtracket til gadeoptøjer, og 36 år efter galningene debuterede med klassikeren ’Bonded by Blood’, kan deres rabiate sound fortsat fræse asfalt op.

Titelnummeret går efter struben og slipper aldrig grebet gennem mere end syv minutter. Persona non grata betyder ’uvelkommen person’, men Exodus’ knusende comeback kunne ikke være mere velkomment.

De lyder som et band, der aldrig overgiver sig.