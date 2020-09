Gør det igen: Vildt sammenstød

Deftones lyder ofte som to bands. Det er det på en måde også.

Gruppens leadguitarist, Stephen Carpenter, er vild med hårdtslående navne som Meshuggah, Fear Factory og Slayer. Frontmand Chino Moreno er til mere feminine toner og holder af alt fra My Bloody Valentine over Morrissey til The Cure.

Nøglemedlemmernes vidt forskellige smag har gennem årtier kollideret som et mageløst sammenstød i Deftones’ bragende lydbillede.

De grundlæggende forskelle mellem Carpenter og Moreno mundede dog også ud i, at guitaristen følte sig udstødt i forbindelse med indspilningen af bandets seneste skive, fire år gamle ’Gore’, men han er så sandelig tilbage på ’Ohms’.

Energi og indlevelse

Knusende ’Genesis’ åbner albummet med et monsterriff, inden Morenos spruttende stemmeføring skærer sig ind i lydbilledet. Det er Deftones, når de er bedst, hvilket de ofte er.

Californiernes katalog er kvalitetsbevidst, og ’Ohms’ er endnu et intenst gennemarbejdet og vildt passioneret udspil, hvor kvintettens velkendte virkemidler slår gnister, uden kapaciteternes flytter sig nævneværdigt.

25 år efter debuten er det beundringsværdigt, at Deftones fortsat formår at investere så meget energi og indlevelse i deres katarsiske metalhybrid, at sange som ’Ceremony’ og ’Urantia’ rummer ungdommelig pondus og viljestyrke.

Modsætninger mødes og særlig musik opstår. Igen.