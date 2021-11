Gud bevare Willie Nelson

Willie Nelson spytter stadig skiver ud, som skråsovs forlader mundvigen på cowboys i en gammel western.

'The Willie Nelson Family' er countryikonets andet album i år, og mens det ofte går lige hurtigt nok for den 88-årige veteran, der ikke kan beskyldes for at være perfektionist, så har han i hvert fald brugt en halv time på sit nye udspil.

Den 32 minutter lange plade er et familieprojekt med Willie i spidsen for sine sønner, døtre og søster, og de hjemmebrændte toner føles nærmest som at være til thanksgiving på legendens ranch i Texas, når der ikke er mere kalkun og pot, og instrumenterne findes frem.

Repertoiret består primært af religiøse travere, som Nelson naturligvis giver sin helt egen gangart, så det kan kun være et spørgsmål om tid, før Gud gengælder lovprisningen og indspiller et album om Willie.

Fundet frelse

Klenodierne er skrevet af blandt andre Hank Williams, Kris Kristofferson og ikke mindst Willie selv, der får sange som 'I Saw the Light', 'Why Me' og 'Family Bible' til at knirke, som kun han kan.

Produktionen er mere autentisk og rustik end på de senere års to album med noget kandiserede fortolkninger af klassikere, som associeres med Frank Sinatra, og spillemanden virker veltilpas, så man skulle tro, han sad i sin turbus.

De nedtonede arrangementer swinger tilsat en slags ubekymret selvfølgelighed, og man får unægtelig bestyrket indtrykket af, at den amerikanske nationalhelt har fundet frelse.

Sangene har man hørt en million gange før, men man hører dem gerne et par millioner gange mere. De er med andre ord langtidsholdbare. Akkurat som Willie.