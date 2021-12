Håbløs: Rocklegende er fortabt

Neil Young kan ikke ramme en ladeport med en banjo på sine gamle dage, så måske derfor har hans aktuelle makværk fået titlen ’Barn’.

Legenden lukker sit glorværdige backingband Crazy Horse ud igen, og der er dømt urent trav, når oldtimeren sidder sikkert i sadlen som en julebrandert, der har tabt tøjlerne.

Young veksler i vanlig flagrende stil mellem akustisk klimpren og højelektrisk hærg, men fælles for begge tilbøjeligheder er, at han ikke rigtigt gør sig umage med tekster og melodier, der jo ellers er ret vigtige for en sangskriver.

Manden vælter undtagelsesvis ind i et medrivende groove på ’Canerican’, som er et ordentligt rabalder, hvor canadiskfødte Young filosoferer over også at have fået amerikansk pas.

Neil Young med det mangeårige backingband Crazy Horse - veteranerne er meget langt ude. Foto: Warner

Tilforladelige ’Songs of the Seasons’ forskønnes af Nils Lofgrens harmonika, og hele Crazy Horse stemmer pragtfuld i på vokalharmonier, der understreger, at ’Barn’ knirker vidunderligt. Det er indholdet, den er gal med.

Bøvede ’Shape of You’ minder om noget, der falder ned ad bagtrappen, hvis man vel at mærke har en skæv bagtrappe, som mangler flere trin og det meste af gelænderet.

Pludselig strejfer Young en glødende stemning af oprigtig ængstelse på ’They Might Be Lost’, men generelt fremstår han stadig så fortabt, at det er utænkeligt, hans kommende eskapader nogensinde vil tangere fordums kvalitet.

’Barn’ slutter med hippiehymnen ’Don’t Forget Love’, og så er det lige før, man hader ham.