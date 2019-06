Håbløs: Springsteen kvajer sig

Bruce Springsteens nye album hedder ’Western Stars’. Engang var han vitterligt en lysende stjerne i Vesten. Nu er han slukket. Folkets mandfolk er faldet af på den.

’Western Stars’ forlænger legendens kunstneriske krise, der efterhånden må betegnes som permanent, men omvendt er det ikke en plade, han har lavet før. Forhåbentlig laver han den heller ikke igen.

Springsteen forsøger sig overraskende med den luftige, californiske countrypop, som Glen Campbell mestrede i 1960’erne, og stilmæssigt har veteranen vel aldrig været længere væk fra sit ståsted i New Jersey.

Det er noget af et sats. Og det mislykkes. Genren er simpelthen uforenelig med Springsteen.

Han minder om en støvet cowboy, der står med en paraplycocktail til et poolparty i Hollywood.

Hårdt prøvede

Springsteen har hverken sangene eller stemmen til at udfylde den strygerindsmurte vellyd, og det er nærmest pinligt, når han forsøger at ramme et højstemt croon på ’Hitch Hikin’’ og ’There Goes My Miracle’.

’The Wayfarer’ og ’Tuscon Train’ er dog hæderlige stiløvelser, hvor humanisten nænsomt beriger med velmenende tekster om flere af de hårdt prøvede karakterer, han har portrætteret så behjertet gennem årtier.

Men æstetikken er fundamentalt et akavet match for Springsteen, der fremstår inderligt ligegyldig og uambitiøs, mens han læner sig helt op ad Campbell på ’Sundown’ og ’Hello Sunshine’.

Giganten støtter sig til E Street Band, når han senere på året indspiller en stribe nyskrevne sange, men det er svært at tro på, de gamle venner kan redde The Boss.

Han virker fortabt.