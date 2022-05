Ham her slipper du ikke for

Jack Harlow: 'Come Home the Kids Miss You' (Atlantic/Warner)

Du kender muligvis ikke Jack Harlow, men det kommer du snart til.

Rapperens aktuelle andet album har Drake, Justin Timberlake, Snoop Dogg, Lil Wayne og Pharrell Williams på gæstelisten, og så bliver det jo ikke meget større.

Nu er Jack Harlow selv kørt i stilling til at blive katapulteret langt ind på verdensscenen som hiphoppens næste store stjerne efter sin megasucces med Lil Nas X på ’Industry Baby’ og ikke mindst det aktuelle kæmpehit, ’First Class’.

Affyringsrampen ‘Come Home the Kids Miss You’ er måske ikke førsteklasses underholdning, men albummet besidder klasse nok til at markere den 24-årige amerikaner som en forfriskende anderledes aktør i en ellers ofte trættende og endimensionel genre.

Undgiver klichéer

Talentet stammer fra Louisville i sydstaten Kentucky, der ikke ligefrem er et hovedsæde indenfor rap, og uden på nogen måde at sprænge stilartens grænser undviger den halvbøvede krøltop helst klichéerne som et tiltalende og autentisk bekendtskab.

Jack Harlow fremstår selvsikker i stedet for blæret, når han ubesværet boltrer sig over pladens kreative beats i tilbagelænede produktioner, hvor der trods en minimalistisk tilgang er rig variation i lydbilledet.

Jack Harlow giver koncert på sommerens Roskilde Festival. Foto: Amy Harris/Invision/AP/Ritzau Scanpix

Blandt højdepunkterne er ’Young Harleezy’ overraskende jazzet, mens det underdrejede groove på ’I'd Do Anything to Make You Smile’ sætter rapperen labert i scene som karismatisk charmør.

’First Class’ er simpelt hen en uafrystelig ørehænger, og hornene på albummets første singleforløber, ’Nail Tech’, blæser Jack Harlow sikkert i mål mod skivens slutning.

Han er inspireret af André 3000, Eminem og Drake, men minder mest om Jack Harlow, og på et gennemarbejdet album med få svage punkter er det altså ikke numrene med de berømte kolleger, der gør størst indtryk.

Rappens nye store stjerne kan sagtens selv.