Helt forrykt: Hasselhoff chokerer

David Hasselhoff: 'Open Your Eyes' (Cleopatra/Border) Ude 27. september

David Hasselhoff har lavet et vellykket album.

Man tror, det er løgn. Det er det ikke.

Verdensstjernens ’Open Your Eyes’ er forrykt, vanvittigt og perverst, men det er ikke mindst skamløst underholdende.

Se også: Denne gentleman opfandt punk

Som en blanding af Hansi Hinterseer og Darth Vader kaster den 67-årige amerikaner sig over en uhyrlig blanding af mere eller mindre kendte sange fra så forskellige navne som Whitesnake, Echo & the Bunnymen og Neil Diamond.

Hasselhoff har haft veldokumenterede problemer med alkohol, men på ’Open Your Eyes’ er han som den fulde onkel, der bliver dagens mand på en lokal karaokebar i Alperne.

Kandiseret hit

Han fortolker The Jesus and Mary Chains ’Head On’ med bombastisk bravur, og hvis Berlinmuren ikke allerede var væltet, så ville den gøre det til tonerne af personagens patosfyldte croon på David Bowies ’Heroes’.

Hasselhoffs vokal og pladens produktion er pumpet med så meget musikalsk Botox, at man skulle tro, værket var indspillet på en klinik og ikke i et studie, men den superkitschede frembringelse fungerer ikke desto mindre på herlig vis.

Se også: Superband kiksede: Kæden sprang af

For det meste i hvert fald. The Archies’ kandiserede ’Sugar, Sugar’ bliver simpelthen for klæbrig i munden på Hasselhoff.

Se også: Legenderne nægter at dø

Der er dog få svipsere på et album, hvor dette mærkværdige individ får hjælp af en grotesk umage række kolleger, der blandt andet tæller Ministry, Charlie Daniels og minsandten The Stooges’ legendariske guitarist James Williamson.

Man tror ikke sine egne ører.