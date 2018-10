Helt nøgen: Sangerinde i opløsning

En kat har som bekendt ni liv. Cat Power har vist ikke mange tilbage.

Gennem et par årtier har sangerinden og sangskriveren, der i virkeligheden hedder Chan Marshall, kæmpet med sygdom, sammenbrud og misbrug i en grad, så selvdestruktiv adfærd efterhånden er blevet et adelsmærke for amerikaneren.

Efter en seks år lang pladepause, som er karrierens længste, er hun tilbage i ramponeret stil med ’Wanderer’, der svajer utilregneligt, som om den kan falde fra hinanden hvert øjeblik.

Men det er selve kvaliteten ved Cat Powers musik, der er så hudløs, at hun fremstår nøgen på grænsen til pelset.

Forgængeren ’Sun’ var overraskende elektronisk, men på spartanske ’Wanderer’ udforsker hun atter sin karakteristisk skramlede blanding af forhutlet folk, baldret blues og kuldslået soul.

Skælvende sjæl

Marshall er hverken en stor musiker eller en stor sangskriver, og alligevel formår hun på nærmest intuitiv, amatøragtig vis at skabe nærvær og glød på en plade, som man fornemmer, hun har investeret hele sin skælvende sjæl i.

Brusende ’Woman’ er nok det eneste nummer, hun kan forvente vil blive spillet i radioen, og det er ikke kun, fordi Lana Del Rey medvirker, men ellers er ’Wanderer’ nærmest selvudslettende i sin underdrejede antisound.

Marshall har en lang tradition for at lave coverversioner af forbilleder som blandt andre Bob Dylan, The Rolling Stones og Joni Mitchell. Denne gang kaster hun sig såmænd nænsomt over Rihannas pianoballade ’Stay’, der får melodramaet skrællet helt af med slående effekt.

Når ikke Marshall fremstår helt afklædt, så synger hun med følelserne uden på tøjet, og ’Wanderer’ er en plade, der trænger til et kram. Cat Power gør i hvert fald.

Hun lyder igen som en hængt kat.