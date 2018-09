Helt skæv: Willie Nelson kvajer sig

Willie Nelson: 'My Way' (Legacy/Sony) Ude 14. september

Willie Nelson og Frank Sinatra er måske ikke umiddelbart, hvad man kan kalde et oplagt makkerpar, men de to amerikanske ikoner var såmænd gode venner og beundrede hinandens omgang med metieren, mens Ol’ Blue Eyes var i live.

Croonerens blå øjne ville nok blive våde, hvis han hørte Willies nye hyldestalbum, ’My Way’, men det er desværre ikke fordi, det er rørende.

Se også: Willie Nelson ser døden i øjnene

Den vindskæve veteran fra Texas har indspillet 11 evergreens, der associeres med Sinatra, og det vil de så sandelig blive ved med, selvom Willie gør ’My Way’ på sin måde.

Se også: Gamle swingere rider igen

Countrygigantens mest succesfulde album er 40 år gamle ’Stardust’, hvor han også fortolkede klassiske klenodier, men det var med indlevelse, inspiration og stil, hvorimod cadeauen til Sinatra minder om noget, han indspillede mellem to runder golf.

Produceren Buddy Cannon er muligvis Willies buddy. Kanon er han dog ikke.

Suppe, steg og is

Man kan næsten ikke forestille sig noget mere autentisk end den langhårede rebel, men Cannon pakker ham ind i et plastikagtigt lydbillede, hvor især ’Summer Wind’ serveres som suppe, steg og is.

’Fly Me to the Moon’ og ’A Foggy Day’ swinger uden egentlig at komme nogen vegne, og på ’What Is This Thing Called Love’ virker det, som om Willie aldrig har mødt duetpartneren Norah Jones.

Se også: Willie og alle damerne

’It Was a Very Good Year’, der jo er forløberen for Lukas Grahams ’7 Years’, får oldtimeren imidlertid gjort til en cowboysang på ganske charmerende vis.

Willies pragtfulde vokal savner kraft, og man kan vitterligt fornemme, han gennem årtierne vel har røget en ladefuld pot og nærmest naturstridigt rundede de 85 i foråret.

Se også: Den syngende sadeltaske

Legenden spytter stadig plader ud hurtigere, end vi andre gør tyggegummi, men det gik for stærkt med ’My Way’.

Ol’ Blue Eyes havde givet vennen et blåt øje.