Helt til grin: Sikke en spade

Er der noget værre, end når sangere forsøger sig som skuespillere?

Det skulle da lige være, når skuespillere prøver lykken i musikbranchen.

I tilfældet Kiefer Sutherland ender eventyret ulykkeligt, for hans tredje countryalbum er mere til grin end til fans af genren.

Stjernen fra '24 Timer' formår at få skivens 37 minutter til at føles som et døgn, der aldrig vil ende, og det er bestemt ikke til at høre, at han engang var ranchejer og konkurrencedygtig som rodeocowboy.

55-årige Sutherland lægger sin skydeglade machostil fra skærmen bag sig og sadler op med en mere sensitiv side på 'Bloor Street', hvor han blodfattigt foretager en ørkenvandring i et ingenmandsland mellem Eagles og The Wallflowers.

Begge ben i gips

Tonerne emmer mere af udtrådte sutsko end spidse cowboystøvler, og det er immervæk et problem for en sanger og sangskriver, når han hverken sådan rigtigt kan synge eller skrive en hæderlig sang.

Cowboyen tager en svær akkord. At synge har han også svært ved. Foto: Grant Pollard/AP/Ritzau Scanpix

Klicheerne står i kø som slagtekvæg, men i bagatellen 'Two Stepping In Time' omtaler Sutherland askebægre og whiskyglas, som om han er afholdsmand.

Bovlamme 'County Jail Gate' tyder på, at den britisk-canadiske entertainer aldrig kunne finde på at spadsere over for rødt, men i længden er 'Bloor Street' nærmest kriminelt kedelig.

Man skulle tro, han havde begge ben i gips fra anklerne til hoften, mens han forsøger at fremstå funky på 'Goodbye', som er den musikalske legemliggørelse af at skyde sig selv i foden.

Kevin Costner, Steven Seagal og Kevin Bacon er blandt de mange, der er blevet spader med en guitar mellem næverne, og Sutherland er også lige til Hollywoods latterlige redskabsskur.