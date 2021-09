Historisk: Ikon trækker stikket

Få dage efter en rødhåret gut med akustisk guitar solgte 152.000 billetter til nogle koncerter på Amager, er det måske værd at minde om, at der findes en hel del, der er bedre til den slags spillemandsmusik.

For eksempel Neil Young.

I december 1970 indtog troubadouren for første gang prestigefyldte Carnegie Hall på Manhattan, hvor små 3000 overværede, at canadieren stilfærdigt åbnede sin sangskat. Nu kan alle lytte med på et 91 minutter langt livealbum.

Young var lige fyldt 25, og den uspolerede tone, der præger hans omfattende katalog, stortrives på koncertoptagelsen, hvor vidunderlige ’I Am a Child’ betoner legendens nærmest barnlige tilgang til metieren.

Det har han da tilfælles med Ed Sheeran.

Radikalt anderledes

I 1970 var Young kort inde i solokarrieren, så sætlisten inkluderer ganske naturligt sange fra hans tid i Buffalo Springfield og Crosby, Stills, Nash & Young, og særligt en radikalt anderledes pianoversion af ’Nowadays Clancy Can't Even Sing’ imponerer.

’Cowgirl in the Sand’ slår gnister selv uden strøm, mens kapaciteten undtagelsesvis hakker ’Only Love Can Break Your Heart’ i stykker med sin spade.

Neil Young udsendte ikoniske 'After the Gold Rush' få måneder før koncerten i New York. Foto: Henry Diltz

Publikum klapper både ’Sugar Mountain’ og entertaineren helt ud af takt, men selvom han taber nogle falske toner på de skrå brædder, så beviser Young, at han er den ægte vare.

Stjernens unge år på scenekanten er i forvejen grundigt dokumenteret i form af blandt andet ’Live at the Cellar Door’ og ‘Live at Massey Hall 1971’, så ’Carnegie Hall 1970’ føles ikke essentiel.

Ingen af de små 3000 i salen fortrød dog næppe, at de brugte en aften i selskab med en langhåret gut og hans akustiske guitar.