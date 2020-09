Hjerneblæser: Superband går grassat

Mastodon har udskudt deres kommende album til næste år, men nu kaster metalmonsteret alligevel en luns til den hungrende fanskare. Og der er godt med kød på.

’Medium Rarities’ samler blandt andet coverversioner, liveudgaver og instrumentale numre på 71 actionmættede minutter, der fungerer som en forrygende rutsjebanetur i gruppens svimlende univers.

Åbningssalutten ’Fallen Torches’ er en typisk, tumultarisk hjerneblæser, som aldrig har været ude før, mens amerikanernes velkendte materiale imponerer på ny.

Ordløse udgaver af episke ’Asleep in the Deep’ og ’Jaguar God’ ånder friere og understreger paradoksalt nok de poetiske kvaliteter i bandets progressive kompositioner.

Fordomsfri natur

Netop vokalerne har en tendens til at svigte, når man oplever Mastodon på scenen, men de sidder lige i det berømte skab, når vildt intense liveversioner af ’Capillarian Crest’ og ’Circle of Cysquatch’ leveres mere tight end et egerns anus.

Ganske apropos flipper kvartetten helt ud med Butthole Surfers’ frontmand Gibby Haines på herlige ’Atlanta’, hvor d’herrers punkrødder efterlades i småstykker.

Mastodons sprudlende kreativitet kommer til udtryk med inspirerede fortolkninger af Feists ’A Commotion’ samt The Flaming Lips’ ’A Spoonful Weighs a Ton’, der cementerer kapaciteternes fordomsfri natur.

’Medium Rarities’ er mere end en appetitvækker til album nummer otte fra et af årtusindets mest fængslende orkestre.