Hun er for pæn

Når popindustrien har en kassesucces, så forsøger branchen altid at score kassen på en kopi. Så efter Amy Winehouse kom Adele, Duffy og Rumer.

Sidstnævnte slog eftertrykkeligt igennem med debuten ’Seasons of My Soul’ i 2010, men siden har den engelske sangerindes popsoul ikke været meget værd. Heller ikke musikalsk.

Tendensen fortsætter i form af Rumers femte album, ’Nashville Tears’, hvor hun atter lyder som noget, man har hørt noget bedre før. Især før Winehouse.

På forgængeren, ‘This Girl's in Love’, fortolkede hun klenodier af makkerparret Burt Bacharach og Hal David, og denne gang gælder det så stiløvelser af den texanske sangskriver Hugh Prestwood, der har leveret flere hits til countrystjerner.

En sommerbrise

I munden på 41-årige Rumer bliver repertoiret snarere easy listening, men i længden er det lidt svært at lytte til trods nydelige arrangementer og kompetent håndværk.

På en sang som ’Deep Summer in the Deep South’ flirter hun for høfligt med den dampende sensualitet og erotik, Bobbie Gentry var en mester i, og som også Dusty Springfield beherskede med antydningens kunst.

’Bristlecone Pine’ og ’Hard Times For Lovers’ er dog elementært dynamiske holdepunkter i løbet af en pænt kedelig time, der ofte føles som en sommerbrise, man knap nok ænser.

På ’Oklahoma Stray’ begraver sangerinden sin hund, og så kan selv countrymusikken jo ikke blive mere sentimental, men albummets standardiserede mådehold er faktisk også trist.

Rumer er en kopi. Af en kopi.